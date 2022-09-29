Алтайский экологический форум «Нить природы» начнется 30 сентября | 360°

Интересное 29 сентября 2022, 05:11 Поделиться Telegram

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Viber Алтайский экологический форум «Нить природы» начнется 30 сентября

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Алтайский экологический форум «Нить природы» начнется 30 сентября и продлится до 1 октября. Мероприятие состоится в Горно-Алтайске. Об этом сообщило ИА НСН.

Форум начнется с акции по восстановлению лесов «Сохраним лес». Участники акции высадят 70 молодых елей.

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Кроме того, делегаты обсудят «Экологию мышления». На заседании выступят депутаты Госдумы РФ, главы регионов, представители федеральных и региональных ведомств, бизнеса и науки, среди которых заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгения Семутникова.

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