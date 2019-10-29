Альпинист из Непала покорил 14 высочайших вершин мира за полгода и установил рекорд

Предыдущий рекорд был установлен южнокорейским альпинистом Ким Чанг Хо, у которого на покорение такого же числа восьмитысячников, т. е. горных вершин, высота над уровнем моря которых превышает восемь тысяч метров, ушло почти восемь лет.

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Он также поделился видео, которое снял во время покорения вершины Нангапарбата — девятый по высоте восьмитысячник мира.

Говоря об причинах такой феноменальной скорости, Нирмал Пурья списывает все на хорошую физическую подготовку своего тела. «Это была комбинация тренировок, физиологии и психологии. Я не очень хорошо разбираюсь в науке, но знаю, на что способно мое тело, и слушаю его. Правда, когда я из последних сил спускаюсь с горы, тело слушать нельзя. В эти моменты я говорю себе: „Как я смогу рассказать свою историю, если я не вернусь?“» — говорил он в одном из своих интервью.

Источник фото: Twitter

Для альпиниста взбираться на горные вершины не только хобби. Он рассматривает это как способ показать безграничность человеческих возможностей, которые могут послужить и во благо.

Пурья и его команда пытались однажды спасти четырех замерзших и оставшихся без кислорода альпинистов (впоследствии они, к сожалению, все умерли). Он также стремится привлечь внимание туристов к Непалу и проблемам глобального потепления.