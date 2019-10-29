Альпинист из Непала покорил 14 высочайших вершин мира за полгода и установил рекорд
Предыдущий рекорд был установлен южнокорейским альпинистом Ким Чанг Хо, у которого на покорение такого же числа восьмитысячников, т. е. горных вершин, высота над уровнем моря которых превышает восемь тысяч метров, ушло почти восемь лет.
Он также поделился видео, которое снял во время покорения вершины Нангапарбата — девятый по высоте восьмитысячник мира.
Говоря об причинах такой феноменальной скорости, Нирмал Пурья списывает все на хорошую физическую подготовку своего тела. «Это была комбинация тренировок, физиологии и психологии. Я не очень хорошо разбираюсь в науке, но знаю, на что способно мое тело, и слушаю его. Правда, когда я из последних сил спускаюсь с горы, тело слушать нельзя. В эти моменты я говорю себе: „Как я смогу рассказать свою историю, если я не вернусь?“» — говорил он в одном из своих интервью.
Для альпиниста взбираться на горные вершины не только хобби. Он рассматривает это как способ показать безграничность человеческих возможностей, которые могут послужить и во благо.
Пурья и его команда пытались однажды спасти четырех замерзших и оставшихся без кислорода альпинистов (впоследствии они, к сожалению, все умерли). Он также стремится привлечь внимание туристов к Непалу и проблемам глобального потепления.