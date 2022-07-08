Аллея с бронзовыми скульптурами выдающихся музыкантов появится в Москве

Аллея, вдоль которой будут находиться памятники знаменитых певцов, появится в Москве. Среди экспонатов появятся статуи Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, Юрия Шатунова и других исполнителей. Об этом сообщил ТАСС.

Всего вдоль аллеи разместят десять бронзовых скульптур. Помимо вышеперечисленных, там появятся Александр Вертинский, Федор Шаляпин, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Жанна Фриске и другие. Создаст работы народный художник РФ Салават Щербаков. Завершить создание проекта планируют осенью этого года, передала Teleprogramma.pro.

«Музыка — это великая сила, что помогает нам вернуться в прошлое или оказаться в невероятном будущем, благодаря авторам и исполнителям», — рассказала инициатор проекта, президент национальной премии в области сохранения историко-культурного наследия РФ «Память народа: во имя мира» Оксана Бондарева.