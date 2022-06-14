Алла Пугачева и Максим Галкин рассказали о своей жизни в Израиле

Около трех месяцев назад Алла Пугачева и Максим Галкин покинули свой дом в России. Своим временным пристанищем они выбрали Израиль. О своей жизни за границей артисты рассказали сайту kp.ru.

Израиль звездная семья выбрала неслучайно. Эта страна является излюбленным местом отдыха пары. Кроме того, мама Галкина являлась еврейкой, а его брат уже давно обосновался в городке Кесария.

Алла Пугачева и Максим Галкин разгуливают по Израилю без охраны, а также проводят время на общем пляже. Кроме того, юморист начал изучать иврит.

«Это какой-то кошмар, я вам скажу. Хотя я сюда езжу 23 года и по образованию я лингвист. Мне поначалу нравилось, что в иврите много слов из одинаковых слогов, но потом это приобрело масштабы стихийного бедствия», — рассказал Галкин на одном из своих концертов.