Алкоголь перестанут продавать в центре Омска

В центре Омска в течение двух недель не будут продавать алкоголь. Такое решение приняли в связи с празднованием Дня города. Об этом сообщил «Город55».

Запрет вступит в силу 27 июля и продлится до 7 августа. Алкоголь нельзя будет купить в сетях розничной торговли на площадках, где будут проходить мероприятия в честь праздника. При этом запрет будет действовать за пару часов до и два часа после старта концертов. Соблюдение запрета будет контролировать полиция города, передал INFOX.ru.