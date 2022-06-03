Алексей Чадов рассказал подробности съемок фильма «Своя война. Шторм в пустыне»

В пятницу, 2 июня, российский актер Алексей Чадов представил зрителям фильм под названием «Своя война. Шторм в пустыне». О том, как проходили съемки и какие актеры приняли участие в режиссерском дебюте Чадова, написала Teleprogramma.pro.

Помимо самого Чадова, в кинокартине сыграли Виктор Сухоруков, Кристина Асмус, Виталий Кищенко, Ола Кейру, Джалил Асретов и другие актеры.

Фильм стал неким продолжением картины Алексея Балабанова «Своя война», которая вышла еще в 2002 году. По сюжету повзрослевший Иван едет вызволять из плена своих товарищей. Только действия теперь разворачиваются не в Чечне, а на территории Сирии. Герою нужно спасти собственного командира по имени Закир.

По словам Чадова, съемки в Сирии проходили дистанционно, поскольку в те места попасть съемочной группе было довольно трудно.

«Мы не могли физически повести туда группу. Тем более в тех местах, где нам необходимо было снимать, вообще никого не привозят. Это серьезная боевая „горячая точка“, поэтому мы снимали дистанционно, онлайн. У меня были операторы, которые смогли это сделать. Вы знаете, я понял, как работает Ридди Скотт, и как во время ковида снимались даже серьезные драматические сцены», — объяснил актер.

Чадов отметил, что сейчас российскому кинематографу не хватает приключенческих фильмов, а его кинокартина отчасти смогла заполнить этот пробел.