Алексей Чадов представил поклонникам свой первый фильм «Своя война. Шторм в пустыне»

Российский актер театра и кино Алексей Чадов впервые представил поклонникам свой первый фильм «Своя война. Шторм в пустыне». Об этом написало ИА Nation News.

Премьера фильма Чадова состоялась накануне в московском кинотеатре «Октябрь».

По сюжету молодой человек по имени Иван недавно вернулся с войны домой, однако он никак не может привыкнуть к мирной жизни. Недолго думая, главный герой решается поехать в Сирию под видом иностранного военного корреспондента.

«Мы выходим в непростое время, но мы продолжаем делать свое дело, мы стараемся, отдаем себя этому полностью. Надеюсь, вам картина понравится, мы очень старались», — сообщил Чадов во время показа.

Актер также признался, что на его стремление стать режиссером повлиял во многом Алексей Балабанов. Чадов вдохновился его фильмом «Война», в котором сам принимал участие в 2002 году. В кинокартине актер сыграл русского солдата Ивана Ермакова.