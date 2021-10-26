Алексеенко пересмотрел подход к нестационарной торговле в Краснодаре

Исполняющий обязанности главы Краснодара Андрей Алексеенко решил изменить подход к нестационарной торговле в городе. Политик запретил устанавливать торговые объекты, а также поручил снести те, которые портят внешний вид города. Об этом сообщил Infox.

«Улицы, тротуары заставлены различными ларьками. Чтобы Краснодар выглядел кубанской столицей, а не краевой станицей — нужно навести порядок с нестационарной торговлей, несмотря на ранее утвержденные схемы», — подчеркнул Андрей Алексеенко.

Также в городе планируют устранить объекты, расположенные в неудобных местах. Освободившиеся участки направят в муниципальную собственность.