Александр Скляр высказался об иске мальчика с обложки Nevermind к группе Nirvana

Мальчик с обложки Nevermind Спенсер Элден подал в суд на группу Nirvana. Заслуженный артист Российской Федерации, лидер рок-группы «Ва-банкъ» Александр Скляр прокомментировал данный иск в беседе со «Взглядом».

Причиной судебного заявления послужил тот факт, что в возрасте трех лет он не мог дать согласие на использование своего изображения. Скляр заявил, что «новая этика» может уничтожить культовые ценности.

«Я отмечаю для себя все современные изменения и рад, что это происходит помимо меня. Смотрю на все это с философской точки зрения, очень интересно наблюдать за этой картиной. И несомненно, эта „новая этика“ уничтожает и какие-то культовые ценности, в том числе и в музыке», — заявил музыкант.