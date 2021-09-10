Акцию «Прошагай город» провели в Сибае и открыли там «Нулевой километр»

Всероссийский инвестиционный форум «Зауралье-2021» проходит сейчас в городе Сибай Республики Башкортостан. В качестве организаторов мероприятия выступили Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Правительство Республики. Об этом сообщило «Утро.ру».

В ходе мероприятия обсудили развитие сельского хозяйства, промышленности, культуры и туризма и сохранение экологии. Также на главной площади Сибая был открыт знак «Нулевой километр». Кроме того, стартовала акция «Прошагай город».

«Сегодня проводится, ставший традиционным, Всероссийский инвестсабантуй „Зауралье-2021“, который является визитной карточкой города Сибая и республики Башкортостан. Кроме того, проходит День города, который также является знаковым событием. В его рамках мы открываем новый арт-объект — знак „Нулевой километр“, как символ начала туристических маршрутов», — рассказал глава администрации городского округа Сибай Рустем Афзалов.