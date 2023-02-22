Интересное 22 февраля 2023, 23:24 Быть здоровым — модно! Россиян пригласили облиться ледяной водой 25 февраля Всероссийская акция по обливанию водой «Быть здоровым — это модно!» состоится 25 февраля РИА «Новости»

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Всероссийская акция по обливанию холодной водой «Быть здоровым — это модно!» состоится 25 февраля в 20 регионах страны, сообщили в спортивно-патриотическом клубе «Ярополк». Мероприятие проведут в 11-й раз, его включили в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий министерства спорта России.

По словам организаторов акции, ее идея заключается в одновременном массовом обливании ледяной водой на всей территории России — независимо от часового пояса. Мероприятие, поддерживаемое администрацией Московской области, министерством спорта страны, Морской коллегией при правительстве РФ и администрацией президента в период с 2016 по 2022 годы проводили 10 раз.

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Самому младшему участнику акции было всего пять лет, а самому опытному — чуть за 60. В прошлом году водой обливались жители семи регионов в формате телемоста. Сейчас организаторы рассчитывают, что к идее присоединятся последователи здорового образа жизни из Херсонской и Запорожской областей, а всего заявки на участие подтвердили представители 20 российских субъектов.

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Кроме обливания, организаторы устроят соревнования по подтягиванию, армрестлингу, сборке-разборке автомата и другие.

«На главной площадке в городе Красногорске до начала обливания состоится зимний турнир по функциональному многоборью (кроссфиту). Акция начнется в 11:00 по московскому времени», — уточнили организаторы.

Среди знаменитых участников — олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин, одиннадцатикратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по армрестлингу Ирина Гладкая, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу по версии WPC Михаил Кокляев и другие.

Обливание холодной водой с утра поможет зарядиться бодростью на весь день, заявила психолог Ксения Демина. По ее словам, положительное влияние на состояние также окажет пробежка и здоровый сон.