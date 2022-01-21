Акцию «Блокадный хлеб» проведут в Горно-Алтайске

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», приуроченная ко Дню снятия блокады Ленинграда, состоится в Горно-Алтайске. Мероприятие пройдет 27 января. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на «Новости Алтая».

В рамках акции организаторы будут раздавать материалы о героической блокаде Ленинграда. Кроме того, в подарок жители города получат кусочки «блокадного хлеба», вес которых составляет 125 граммов. Именно столько хлеба выдавали блокадникам в день.

Кроме того, в этот день состоится Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб». Мероприятие проведут в образовательных учреждениях региона, домах культуры, творчества, а также в организациях профессионального среднего специального и высшего образования.