Актрисы студий Marvel и DC снимутся в картине «Форсаж 10»

Студия Universal начала работу над сразу двумя картинами серии «Форсаж», которые станут завершающими в серии про семью Доминика Торетто. Актерский состав будущего фильма пополнился сразу двумя новыми актрисами. Об этом сообщил «Ридус».

Фильмы серии часто упрекали за отсутствие сильных женских героев. Судя по всему, студия решила прислушаться к мнению фанатов и добавить двух ярких героинь, которые раньше успели засветиться в картинах про супергероев. К съемкам присоединятся Бри Ларсон, которая ранее исполнила роль Капитана Марвел в киновселенной Marvel, а также Даниэла Мелшиор. Девушка получила известность благодаря съемкам в картине «Отряда самоубийц: Миссия навылет» студии DC.

На данный момент точной информации о том, какие роли достанутся девушкам, не поступало. Согласно слухам, Бри Ларсон может появиться на экране в несвойственном для себя амплуа — в образе злодейки. Даниэле Мелшиор предположительно может достаться роль младшей сестры-бунтарки персонажа Натали Эммануэль.

Картина появится на экранах 18 мая 2023 года.