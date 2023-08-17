Интересное 17 августа 2023, 16:42 Актриса с алопецией Крутиш призналась, что отказалась бы от трансплантации, если бы была такая возможность

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Участница юмористического шоу «Comedy Баттл», актриса Лиза Крутиш с диагнозом тотальная алопеция призналась, что в любой ситуации отказалась бы от трансплантации. Об этом она сообщила сайту «Страсти».

По словам актрисы, она по-настоящему гордится своей необычной внешностью и уже не представляет себя с волосами. Крутиш нравится ее жизненная трансформация, которую сформировала алопеция.

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Отмечается, что этот диагноз девушке поставили в год, все свое детство Крутиш провела в кабинетах врачей и целительниц.