Актриса Петренко поделилась впечатлениями от роли Екатерины I в сериале «Собор» | 360°

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Актриса Петренко поделилась впечатлениями от роли Екатерины I в сериале «Собор»

Актриса Марина Петренко назвала подарком судьбы роль Екатерины I

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Сериал «Собор» вышел на российские экраны. Актриса Марина Петренко исполнила роль супруги Петра I — Екатерины I. Артистка поделилась впечатлениями от работы над образом. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

Актриса призналась, что роль императрицы далась ей непросто, однако выступление в подобном образе стало для нее настоящим подарком судьбы. Она подчеркнула, что съемочная группа полноценно изучила биографию правительницы и отразила ключевые факты и детали из ее жизни. По словам Петренко, сериал для нее стал отражением любовной истории.

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«У Екатерины были сложные отношения с Петром, но при этом она была единственным человеком, который мог снять, скажем, головные боли императора. Не шучу», — отметила актриса.

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Девушка рассказала, что Екатерина знала о любовницах супруга, однако относилась к ним с иронией. Она называла фавориток Петра «портомойками», однако принимала их существование. Кроме того, Екатерина отличалась большой преданностью императору.

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