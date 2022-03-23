Актриса Немоляева заявила, что не посмотрит западное кино даже «под дулом пистолета»

Народная артистка РСФСР, актриса Светлана Немоляева заявила, что не пошла бы на сеанс западного кино даже «под дулом пистолета». По ее словам, уход голливудских фильмов из России никак не отразиться на ней, а вот за выход «Служебного романа» в российский прокат можно порадоваться. Об этом написал сайт NEWS.ru.

«Рада, что состоится вторая премьера „Служебного романа“. Для меня это знаковая картина, после нее я начала много сниматься в кино. Эльдар Рязанов стал для меня крестным отцом в кинематографе. Повторный прокат — прекрасная идея, у нас есть просто потрясающие шедевры в кино: фильмы Эльдара Рязанова, Никиты Михалкова, Георгия Данелии, Элема Климова, Владимира Меньшова, Андрея Тарковского. У нас есть что показать, чем гордиться и к чему стремиться», — рассказала она.

Актриса отметила, что любит смотреть психологическое кино с хорошими актерскими работами и с положительной режиссерской мыслью. То, что снимают в Голливуде, ей не интересно, особенно ненавистны картины с летающими ящерицами, ужасами, и даже такие, как «Игра престолов».

Немоляева предложила рассказывать в школах и институтах о советских кинокартинах, чтобы, таким образом, пробудить интерес учащихся к отечественному кинематографу.