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    17 мая 2022, 10:36

    Актриса Леа Сейду станет главной героиней в фильме «Эммануэль»

    Оксана Лавнюженко

    В новой экранизации эротического романа Эммануэль Арсан «Эммануэль» главная роль достанется актрисе Леи Сейду. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

    Актриса Леа Сейду станет главной героиней в фильме «Эммануэль»

    Впервые Арсан, настоящее имя которой Марайя Ролле-Андриан, опубликовала роман «Эммануэль» в 1967 году. Некоторые источники в СМИ считают, что настоящим автором эротического романа о женщине, исследующей свою сексуальность, был муж Арсан — французский дипломат при ЮНЕСКО, граф Луи-Жак Ролле-Андриан.

    Первая экранизация романа состоялась в 1974 году с актрисой Сильвией Кристель в главной роли. Известно, что новый фильм будет снят на английском языке, написала «Газета.ru».

    Режиссером кинокартины выступит француженка Одри Диван, которая в прошлом году за драму об аборте «Событие» получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Фильм станет первым релизом Columbia Pictures и приведет к длинной линейке сиквелов, отметили журналисты.