Актриса Леа Сейду станет главной героиней в фильме «Эммануэль»

В новой экранизации эротического романа Эммануэль Арсан «Эммануэль» главная роль достанется актрисе Леи Сейду. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Впервые Арсан, настоящее имя которой Марайя Ролле-Андриан, опубликовала роман «Эммануэль» в 1967 году. Некоторые источники в СМИ считают, что настоящим автором эротического романа о женщине, исследующей свою сексуальность, был муж Арсан — французский дипломат при ЮНЕСКО, граф Луи-Жак Ролле-Андриан.

Первая экранизация романа состоялась в 1974 году с актрисой Сильвией Кристель в главной роли. Известно, что новый фильм будет снят на английском языке, написала «Газета.ru».

Режиссером кинокартины выступит француженка Одри Диван, которая в прошлом году за драму об аборте «Событие» получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Фильм станет первым релизом Columbia Pictures и приведет к длинной линейке сиквелов, отметили журналисты.