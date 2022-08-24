Актриса из Казахстана попала в рабство в Тайланде

Гражданка Казахстана Анель Бермаганбетова отправилась в Таиланд в поисках высокооплачиваемой работы. Но в итоге оказалась в заложниках у мошенников, которые используют иностранцев для привлечения «инвестиций», сообщил Super.ru.

На родине девушка строила карьеру актрисы, но мечтала о больших деньгах. По совету знакомой она обратилась в одну компанию, предложившую ей место менеджера по работе с клиентами в городе Чианграй.

Сначала Бермаганбетову встретили в Бангкоке, а затем доставили в глухую деревню на границе Таиланда, Лаоса и Мьянмы. В итоге ее поселили в комнате с ужасными условиями, обязав «отработать» год. Девушку заставили быть «лицом» инвестиционной компании, общаться с клиентами по видео и выманивать у них деньги.

У Бермаганбетовой не было шанса отказаться от этой работы — рядом с ней были другие жертвы мошенников. И никто из них не смог выбраться из плена. После того, как эта история появилась в СМИ, к делу подключились российские дипломаты. Они передали официальные запросы местным властям.

Ранее британская пресса предупредила ринувшихся в Европу украинцев, что те рискуют стать жертвами торговцев людьми.