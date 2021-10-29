Актриса Фиби Уоллер-Бридж получила роль в фэнтезийном фильме

Британская актриса и сценарист Фиби Уоллер-Бридж получила роль в фэнтезийном проекте звезды ситкома «Офис» Джона Красински. Главная роль в этом фильме достанется актеру Райану Рейнольдсу, сообщило издание The Hollywood Reporter.

Фильм Красински расскажет историю о маленьком мальчике, который отправился в невероятное путешествие, чтобы развить свою фантазию. Реализовать съемки поможет киностудия Paramount. Премьера нового проекта запланирована на 17 ноября 2023 года, написало РИА ФАН.

Джон Красински известен не только как актер и сценарист, но и как режиссер. К его работам относится триллер «Тихое место» и его сиквел. Кинокритики высоко оценили вторую часть ленты кинематографиста.