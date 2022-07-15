Актриса Джулианна Мур попадет в состав жюри 79-го Венецианского кинофестиваля

Американская актриса Джулианна Мур возглавит жюри 79-го Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Deadline.

За свою карьеру женщина была удостоена премий «Оскар», Emmy и BAFTA. Кроме того, она стала первой американской актрисой, которая смогла заработать приз на Венецианском и Берлинском кинофестивалях.

Помимо Мур, членами жюри станут Мариано Кон, Леонардо ди Констанцо, Родриго Сорогоен, кинематографистка Одри Диван, актриса Лейла Хатами и писатель Кадзуо Исигуро.