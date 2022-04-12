Актриса Джессика Альба исполнит главную роль в триллере для Netflix

Американская актриса Джессика Альба сыграет главную героиню в экранизации романа писательницы Лизы Ангер «Исповедь в 7:45». Заниматься съемками нового триллера будет киностудия Netflix. Об этом написало издание Deadline.

Также сообщается, что актриса выступит в качестве исполнительного продюсера проекта. А обязанности сценариста и шоураннера сериала возьмет на себя Чариз Кастро Смит, сообщило РИА ФАН.

По сюжету триллера события будут развиваться вокруг обычной американки Селены Мерфи. В поезде героиня повстречается со случайной попутчицей. Разговор между ними сильно повлияет на дальнейшую жизнь Мерфи.

Фильм «Исповедь» станет вторым совместным проектом Джессики Альбы и Netflix. Ранее она снялась в боевике под названием Trigger Warning. В фильме режиссера Мули Сурьи Альба играет офицера спецназа, приобретая собственность своего деда после его внезапной смерти.