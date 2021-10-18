Актриса Дарья Мельникова рассказала о поддержке Лизы Арзамасовой на «Ледниковом периоде»

Актриса Дарья Мельникова, участвующая в шоу «Ледниковый период», рассказала, как ее поддерживает бывшая коллега по сериалу «Папины дочки» Елизавета Арзамасова. По ее словам, жена Ильи Авербуха всегда находится на съемках проекта и выступает для нее в роли вдохновителя. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Лиза играет здесь роль вдохновителя. Она поддерживает меня по-сестрински, по-дружески. Я на самом деле чувствую ее поддержку, и это правда неожиданно: что спустя столько лет у нас остались такие нежные чувства друг к другу», — сообщила Мельникова.

При этом актриса отметила, что решение о ее приглашении на шоу принимал лично Илья Авербух. Сама Арзамасова к этому не имеет никакого отношения.

«Имеет ли Арзамасова какое-то отношение к приглашению меня на проект? Нет, конечно. Она не знала об этом. Решение о том, кого звать на проект, принимается здесь Ильей Авербухом, продюсерами и каналом, насколько я понимаю», — отметила актриса.

В шоу «Ледниковый период» Дарья выступает в паре с олимпийским чемпионом Максимом Марининым.