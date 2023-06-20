Интересное 20 июня 2023, 17:19 Активисты из 7 стран приедут на Ямал для ознакомления с культурой и природой Севера

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Ямало-Ненецкий автономный округ примет международную делегацию в рамках проекта «Здравствуй, Россия!». Регион посетят активисты из 7 стран для ознакомления с культурой и природой Севера, сообщил сайт «Ямал медиа».

В делегацию вошли 50 молодых людей из Сирии, Таджикистана, Финляндии, Южной Осетии, Белоруссии, Казахстана и Польши. Активисты посетят главные достопримечательности Салехарда, Лабытнанги и Ноябрьска.

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Отмечается, что экскурсионная программа пройдет на Ямале с 24 по 30 июня.