Интересное 16 декабря 2022, 13:40 Актеры сериала «Жуки» рассказали, как жители деревни Нижние Подгоричи отнеслись к проходящим там съемкам Местные жители всячески помогали процессу съемок сериала Кинопоиск

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На телеканале ТНТ запустили третий сезон сериала «Жуки». Интересными фактами и историями о съемочном процессе в деревне Нижние Подгоричи рассказали актеры сериала в интервью teleprogramma.pro.

Зачастую съемки нарушали привычный уклад жизни деревенских жителей — их просили не шуметь и не сверлить.Однако местные отнеслись со всем пониманием и всячески пытались помочь съемочной команде.

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Так, например, жители угощали команду разнообразными угощениями и солениями. Некоторым из них даже посчастливилось поучаствовать в киносъемках.

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Отмечается, что Нижние Подгоричи посещает очень большое количество людей — это и представители команды сериала, и гости, которым очень полюбилась кинокартина. Благодаря сериалу в деревне проложили щебенку для удобства проезда.