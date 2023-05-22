Интересное 22 мая 2023, 11:22 Актеры из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» рассказали о своем впечатлении от жизни в 90-х Актер Губарев: в то время были не только очереди и криминал, но и много позитива

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В онлайн-кинотеатре PREMIER накануне вышел третий сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». В нем актеров-подростков перенесли в эпоху, которая не знает мобильных телефонов, электросамокатов и курьеров с пиццей. О том, что самого необычного стало для артистов в 90-х годах, написал сайт kp.ru.

Сыгравший принципиального Саньку, актер Егор Губарев рассказал, что до этого сериала никогда не пересекался с дисковым телефоном.

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«У меня в восемь-девять лет появился кнопочный телефон. Но все равно нулевые не так уж далеко ушли от девяностых: так же играли в казаки-разбойники, бегали по улице», — сказал артист.

Актриса Саша Громова призналась, что думала о криминале в 90-х, как об отдельных людях, с которыми встречаются единицы. Когда ее родители рассказали что-то о том времени, девушка пришла в ужас.

Причем Губарев, комментируя Сашу, добавил, что в то время были не только очереди и криминал, но и много позитива.