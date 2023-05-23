Интересное 23 мая 2023, 12:42 Актер Шварценеггер занял пост директора по экшену в Netflix

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Известный американский актер и продюсер Арнольд Шварценеггер занял должность директора по экшену в стриминговом сервисе фильмов Netflix. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

О своем назначении актер рассказал в размещенном на YouTube-канале видеоролике. Сейчас он работает над фильмом «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2» и новым сезоном сериала «Ведьмак».

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Отмечается, что релиз сериала FUBAR с Арнольдом Шварценеггером в роли оперативника ЦРУ запланирован на 25 мая.