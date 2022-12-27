Интересное 27 декабря 2022, 18:23 Актер Сергей Жигунов рассказал о работе с Михаилом Боярским Актер Сергей Жигунов поздравил Михаила Боярского с днем рождения

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Народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому исполнилось 73 года. В связи с этим актер и продюсер Сергей Жигунов поделился воспоминаниями о работе со знаменитостью. Об этом сообщило РИА ФАН.

Жигунов отметил, что очень любит Боярского как человека. По его словам словам, актер стал звездой того периода, когда кино было великим искусством.

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«Для меня он человек, состоящий из двух половинок. С одной стороны, он мой партнер: мы играли в трех картинах и просто много общались в жизни. Он мой партнер, он мой старший товарищ», — отметил он.

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