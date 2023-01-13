Интересное 13 января 2023, 11:04 Актер Сергей Гармаш объяснил, можно ли сравнивать нового «Чебурашку» с классическим мультфильмом Актер Сергей Гармаш: переделать формат истории про легендарного персонажа — это опасно Кинопоиск

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Переделывать формат старого мультфильма на новый — это довольно опасная история. Однако создатели нового «Чебурашки», можно сказать, оправданно рискнули. Об этом изданию «Москва 24» сообщил советский и российский актер Сергей Гармаш.

О том, что фильм был нужен зрителям, говорят кассовые сборы.

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«Те люди, которым пришла в голову эта идея, достаточно серьезно, кропотливо трудились над сценарием, не зря потратили время и деньги… Фильм, конечно, был нужен, об этом говорят цифры. Сколько людей пришли, несмотря на морозы», — добавил артист.

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Гармаш считает, что не стоит сравнивать старый мультфильм с новой кинокартиной. Другое дело, что импульс исходил от классической анимации.

Сам актер побывал на премьере и был рад видеть реакцию зрителей на произведение режиссера Дмитрия Дьяченко.

Комедийный фильм «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката и успел собрать 3 082 245 827 рублей.