Интересное 02 мая 2023, 23:24 Актер Педро Паскаль снимется во второй части «Гладиатора»

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Звезда сериала «Одни из нас» Педро Паскаль примет участие в съемках второй части «Гладиатора». Об этом сообщил RT со ссылкой на Deadline.

В качестве режиссера картины выступит Ридли Скотт. Информации о том, кого сыграет актер, пока не поступало. Вместе с Паскалем в фильме снимется Барри Кеоган, Дензел Вашингтон и Пол Мескал. Последняя знаменитость исполнит главную роль.

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Новая часть «Гладиатора» выйдет на экраны осенью 2024 года.