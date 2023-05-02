02 мая 2023, 23:24
Актер Педро Паскаль снимется во второй части «Гладиатора»
Звезда сериала «Одни из нас» Педро Паскаль примет участие в съемках второй части «Гладиатора». Об этом сообщил RT со ссылкой на Deadline.
В качестве режиссера картины выступит Ридли Скотт. Информации о том, кого сыграет актер, пока не поступало. Вместе с Паскалем в фильме снимется Барри Кеоган, Дензел Вашингтон и Пол Мескал. Последняя знаменитость исполнит главную роль.
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Новая часть «Гладиатора» выйдет на экраны осенью 2024 года.
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