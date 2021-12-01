Актер Николас Кейдж исполнит роль Дракулы в фильме «Ренфилд»

Американскому актеру Николасу Кейджу в скором времени предстоит перевоплотиться в Дракулу. Артист принял приглашение поучаствовать в фильме «Ренфилд» режиссера Криса МакКея. Об этом написал The Hollywood Reporter.

В новом фильме зрителям расскажут о пациенте психиатрической больницы, который одержим жаждой крови. Он становится прислужником Дракулы, который обещает ему подарить бессмертие, сообщило РИА ФАН.

В «Ренфилде» вместе с Кейджем сыграет актер Николас Холт, который ранее исполнял роль существа, жаждущего крови. Кроме того, Холт перевоплощался в зомби в фильме «Тепло наших тел».

О том, на какую дату запланирована премьера фильма, не уточняется.