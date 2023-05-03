Интересное 03 мая 2023, 18:26 Актер Майкл Дуглас получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля

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Актера Майкла Дугласа наградят «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля. Он также примет участие в торжественной церемонии открытия 16 мая. Об этом сообщил RT со ссылкой на Variety.

Впервые актер стал участником кинофестиваля в 1979 году. Тогда он принял участие в фильме «Китайский синдром». В 1991 году он приехал с фильмом «Основной инстинкт», а 1993-м с картиной «С меня хватит!». Последний раз он посетил мероприятие в 2013 году. Он сыграл в фильме Стивена Содерберга «За канделябрами».