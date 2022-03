Актер Крис Хемсворт исполнит роль злодея

Известный по исполнению роли Тора в фильмах Marvel Studios актер Крис Хемсворт сыграет антагониста в приквеле фильма 2015-го года «Безумный Макс: Дорога ярости». Об этом написал сайт inc-news.ru.

«Сначала Джордж (режиссер — прим.ред.) решил посмотреть Криса из вежливости, а потом влюбился в эту идею. Он сыграет абсолютно противоположную своему привычному амплуа роль, главного злодея. К сожалению, мы еще должны найти исполнителей всех наших персонажей, которых пока нет: нового Несмертного Джо, нового Главного Оружейника и нескольких других», — рассказал главный исполнительный продюсер П. Дж. Вотен.

В съемках фильма также примет участие актриса Аня Тейлор-Джой. Режиссером является Джордж Миллер. За сюжет кинокартины возьмут сценарий романа Кайла Бьюкенена «Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road».

Хемсворту предстоит сыграnm злодея. На экраны фантастический боевик должен выйти в мае 2024-го года.