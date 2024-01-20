Интересное 20 января 2024, 14:32 Актер из «Слова пацана» высказался о продолжении сериала Лев Зулькарнаев заявил, что готов сняться в новых сезонах «Слова пацана» Скриншот трейлера сериала

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Молодой актер Лев Зулькарнаев, получивший известность благодаря роли Зимы в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова, порассуждал, о чем бы снял второй и последующий сезоны. В интервью YouTube-каналу «Бэкстейдж» он не подтвердил съемки продолжения нашумевшего проекта.

«Поскольку сериал про то, как эпоха закручивает людей, то я бы просто дальше пошел по этой теме — что там в начале 90-х было», — поделился артист.

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По его словам, можно снимать все сезоны до 1995 года года. В титрах указывали, что его героя Зиму застрелили в 1995 году, поэтому теоретически актер мог бы сняться в каждом из этих сезонов.

После выхода сериала «Слова пацана» Зулькарнаев начал ходить к психологу. Оказалось, заверил он, это «не ерунда какая-то», а реальное общение о духовных вещах. Специалист помогает справиться с обрушившейся славой, подытожил Зулькарнаев.

Анна Пересильд — дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя — рассказала, как попала в проект. На кинофестивале «Короче» она случайно встретилась с Крыжовниковым и попросила дать ей шанс на пробах.