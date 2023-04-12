Интересное 12 апреля 2023, 18:44 Актер из Нижнего Новгорода Червяков рассказал об опыте съемок в сериале Актер Червяков рассказал, что случайно попал в сериал «Любовь преодолеет все»

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Нижегородский актер и режиссер Владимир Червяков принял участие в съемках сериала «Любовь преодолеет все». В беседе с Pranda-NN.ru он рассказал о том, как проходила работа над проектом.

Съемки сериала проходили в Вязовска Кстовского района. В нем приняли участие множество нижегородских актеров. Владимир Червяков исполнил роль Володи. Данный персонаж является ухажером матери главного героя. Роль же его избранницы сыграла известная актриса Ирина Бразговка.

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«На самом деле это первый мой такой опыт в кино, и в сериал я попал случайно. Кастинг-директор фильма Татьяна обзванивала всех, в том числе и меня, и я решил записать свою видеовизитку. А потом позвонили и сказали, что меня утвердили на роль и согласовали даты съемок», — признался актер.