Актер Эндрю Гарфилд заявил, что не снимался в третьей части Человека-паука

Голливудский актер Эндрю Гарфилд, снявшийся в двух частях «Нового Человека-паука» заявил, что к съемкам третьей части фильма никакого отношения не имеет. Об этом сообщил сайт ScreenRant.

Ранее роль Человека-паука исполнял Тоби Магуайр, а после этого персонажа примерил на себя Гарфилд. После него роль главного героя киноленты Marvel исполнил Том Холланд, написало РИА ФАН.

Некоторые источники предполагали, что оба актера могли присоединиться к съемкам новой части кинофильма, однако Гарфилд опроверг эту информацию.

«Вы, ребята, действительно хороши в своей работе, но я лучше в своей. Я люблю Тома Холланда, я люблю режиссера Джона Уоттса, я люблю продюсеров Эми Паскаль и Кевина Файги, и что они сделали с этими фильмами и этим персонажем. Для меня это важный персонаж. Так что я просто очень рад увидеть, что произойдет в третьем фильме, как и вы», — сообщил актер.

Информация о том, что в сюжете появятся злодеи из предыдущих частей, в которых снимались Магуайр и Гарфилд, подтверждена создателями киноленты.