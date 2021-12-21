Актер Элайджа Вуд заявил, что гордится ассоциациями с хоббитом Фродо из «Властелина кольца»

Актер Элайджа Вуд ответил журналистам на вопрос об ассоциациях с хоббитом Фродо из киновселенной «Властелин колец». По словам артиста, он гордится этими ассоциациями, написало издание Esquire.

«Эти персонажи останутся с нами навсегда. И во многих отношениях они, вероятно, будут первым, о чем люди подумают, когда услышат о нас. С этим у меня никогда не было проблем», — процитировала «Газета.ru» слова актера.

По его словам, актеры, сыгравшие хоббитов, до сих пор именуют себя этими сказочными персонажами. Элайджа Вуд признался, что у них с Шоном Эстином (Сэм), Домиником Монаганом (Мериадок) и Билли Бойдом (Пипин) даже имеется общий групповой чат.

Также актер рассказал, что за 20 лет так и не прочитал книг писателя Джона Толкина.

«Книга плотная, многословная, невероятная, литературная и красивая, но тяжелая. Мне было утомительно читать книгу вместе со всей работой, которую я делал над своим персонажем. Я как бы сместил фокус, чтобы просто жить в мире персонажа, как написано в сценариях, и доверять процессу», — отметил актер.