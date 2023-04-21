Интересное 21 апреля 2023, 13:54 Актер Аль Пачино рассказал, из-за чего решил не исполнять роль Хана Соло в «Звездных войнах» Аль Пачино заявил, что отказался от роли в «Звездных войнах» из-за непонятного сюжета

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Американский режиссер и актер Аль Пачино объяснил, почему отказался от роли Хана Соло во франшизе «Звездные войны». Он заявил, что не понял сюжета фильма. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на издание Variety.

Актер отметил, что принять участие в съемках его не убедил даже внушительный гонорар. Аль Пачино также высказался о Харрисоне Форде, который в итоге сыграл в «Звездных войнах». Он пошутил, что коллега обязан ему своей карьерой, написал «МИР24».

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«Если бы потребовалось, они предложили бы мне сыграть саму королеву Елизавету II. Но от роли Хана Соло в „Звездных войнах“ я отказался, потому что совершенно не понял, о чем фильм», — отметил актер.