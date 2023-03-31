Интересное 31 марта 2023, 00:27 Академик РАН Стародубов высказался о динамике средней продолжительности жизни в России

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В России ведутся активные работы по увеличению продолжительности жизни. Академик-секретарь Отделения медицинских наук РАН Владимир Стародубов высказался о данных мерах. Об этом сообщила «Российская газета».

Специалист подчеркнул, что влияние на продолжительность жизни оказывают все критерии, среди которых занятость, наличие рабочих мест, система соцобеспечения и здравоохранение. По словам Стародубова, сейчас страна стремится к сокращению случаев младенческой и детской смертности, написал «ВЗГЛЯД».

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«Россия не отстает от уровня развитых стран. Также на данный показатель влияет введение расширенного неонатального скрининга, который позволяет выявлять патологии на самом раннем возрасте, что тоже оказывает влияние на показатель младенческой смертности», — рассказал эксперт.