Агроном Жашкова рассказала, как правильно применять триходерму на даче

Агроном и садовод Татьяна Жашкова объяснила дачникам, как правильно применять триходерму, чтобы сохранить садовые культуры и избавить их от опасных микроорганизмов. Об этом передала «Вечерняя Москва».

Триходерма — это полезный почвенный гриб-антагонист, способный перерабатывать растительные остатки и улучшать структуру почвы. Ее можно купить в любом агромаркете.

«Средство продается даже в онлайн-магазинах. Чем триходерма хороша? А тем, что она является натуральной и не несет никакой опасности для людей и животных. Она подавляет патогенные грибы, ржавчину и пятнистости на растениях. Но применять триходерму нужно тогда, когда среднесуточная температура достигает +12 градусов и не превышает +25», — добавила специалист.

При такой температуре гриб-антагонист начинает размножаться и защищать огород. Триходерму нужно внедрить в почву, полить и замульчировать травой, сеном или листьями, чтобы у нее была питательная среда. Если все условия были выполнены правильно, она начнет поглощать болезнетворные бактерии, резюмировала Жашкова.