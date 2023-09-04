04 сентября 2023, 12:21
Агроном Воробьев: вывести червяков из яблок можно не позже июля
Уничтожить червяков в яблоках можно, однако делать это нужно не позже июля. Об этом сообщил агроном Михаил Воробьев в беседе с Teleprogramma.pro.
По словам эксперта, в конце августа и начале сентября яблоневая плодожорка начинает откладывать яйца. Вылупившиеся личинки начинают активно распространяться по растению, избавиться от них в этот период невозможно.
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Агроном отметил, что уничтожить червяков в июле можно благодаря обработке почвы инсектицидами возле яблони.
Сад и огород
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