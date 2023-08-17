Интересное 17 августа 2023, 11:34 Агроном Воробьев рассказал, как вырастить арбузы в Москве Агроном Воробьев: есть 10–15 сортов арбуза, которые можно вырастить в Москве

Читать 360tv в

Существуют не менее 10-15 сортов арбузов, которые можно вырастить в Москве и Московской области. Об этом радиостанции Sputnik сообщил агроном Михаил Воробьев.

Как отметил специлаист, сам процесс не сложнее возделывания огурцов. Арбузы вырастают небольшими, но сочными и сладкими.

Реклама

«Их выращивают, как огурцы, то есть сначала высевают рассаду, а потом высаживают в почву. Особых трудностей нет», — сказал агроном.

Для выращивания арбузов нужна температура не менее 25-30 градусов. В Москве их можно растить в парниках, теплицах или на подоконниках квартир.