Интересное 21 августа 2023, 10:41 Агроном Воробьев рассказал, чем подкармливать картофель в августе Агроном Воробьев: калийные удобрения отвечают за качество плодов и клубней

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Опытный агроном Михаил Воробьев в разговоре с изданием Teleprogramma.pro рассказал, что в августе можно подкармливать картофель калийными удобрениями.

По словам специалиста, они отвечают за качество плодов и клубней. На вкус картофель будет приятнее, и у него сформируется хорошая кожица. Агроном добавил, что убирать ранний картофель можно уже сейчас. Поздний, напротив, подкармливать не нужно.

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«Есть смысл копать сейчас, так как картошка еще достаточно дорогая на рынках и в магазинах, чуть попозже все будет дешеветь», — заключил эксперт.