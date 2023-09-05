Интересное 05 сентября 2023, 13:17 Агроном Воробьев посоветовал высаживать бобовые, чтобы увеличить плодородность почвы

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После того, как заканчивается уборка урожая, необходимо позаботиться о почве и подготовить ее для следующего года. Об этом Teleprogramma.pro рассказал агроном и ботаник Михаил Воробьев.

В частности, он рекомендовал высаживать бобовые. Эти растения помогут сделать почву более плодородной. Агроном предложил посеять однолетний белый люпин после уборки картофеля. Он подчеркнул, что грядки после него нельзя просто бросать: нужно или что-то высадить, или законсервировать.

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