Интересное 06 марта 2024, 17:33 Агроном Воробьев порекомендовал сеять сельдерей и репчатый лук с начала марта

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Биолог, агроном Михаил Воробьев в беседе с изданием «ФедералПресс» дал советы дачникам и любителям собственного урожая, какие культуры следует высевать в марте первым делом. К таковым эксперт отнес перец, сельдерей корневой и репчатый лук.

«В средней полосе он [лук] выращивается как двухлетняя культура, то есть первый год из семян получается лук-севок. Небольшие луковички, размером не больше грецкого ореха, выкапываются, зимой хранятся в помещении, весной высаживаются», — пояснил Воробьев.

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Например, если посеять луковичное семя в начале марта, из него прорастет зелень, а уже в мае ее необходимо пересадить на постоянное место. Таким методом получится вырастить лук-репку за один сезон.