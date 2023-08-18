18 августа 2023, 15:30
Агроном Викулов заявил, что погода в средней полосе России благоприятна для урожая
Погода, которая возникла сейчас в средней полосе России, подходит для формирования урожая. Такой информацией поделился агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов. Об этом сообщил «Взгляд».
Специалист пояснил, что средняя дневная температура в регионе составляет 28–30 градусов, а ночная — 20–24, написал RT.
Реклама
Однако важным условием остается увлажнение почвы. Грядки необходимо регулярно поливать. В противном случае урожай пересохнет или будет мельчать, передали «Дни.ру».
Специалист пояснил, что в такую погоду лучше всего будет огурцам, перцу, баклажанам, томатам, тыкве и кабачкам.
Сад и огород
Реклама
Реклама