Интересное 18 августа 2023, 15:30 Агроном Викулов заявил, что погода в средней полосе России благоприятна для урожая

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Погода, которая возникла сейчас в средней полосе России, подходит для формирования урожая. Такой информацией поделился агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов. Об этом сообщил «Взгляд».

Специалист пояснил, что средняя дневная температура в регионе составляет 28–30 градусов, а ночная — 20–24, написал RT.

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Однако важным условием остается увлажнение почвы. Грядки необходимо регулярно поливать. В противном случае урожай пересохнет или будет мельчать, передали «Дни.ру».

Специалист пояснил, что в такую погоду лучше всего будет огурцам, перцу, баклажанам, томатам, тыкве и кабачкам.