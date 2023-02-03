Интересное 03 февраля 2023, 18:58 Агроном Викулов рассказал, в какое время лучше всего сеять рассаду Агроном Викулов посоветовал сеять рассаду в феврале

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Начинать сеять рассаду необходимо уже в феврале. В таком случае к поздней весне можно получить проросшие растения, подходящие для переноса в открытый грунт. Такой информацией поделился агроном Владимир Викулов. Об этом сообщили «Невские новости».

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Специалист пояснил, что разные культуры обладают различным временем высадки. Чтобы определиться, в какой период начинать высаживать рассаду на улице, нужно посмотреть на рекомендованное время переноса растения в открытый грунт или теплицу. Например, перцам и баклажанам требуется порядка 40–50 дней на созревание, огурцам — 1,5 месяца после всхода семян, а помидорам — всего 20 дней, написал INFOX.ru.