Интересное 01 марта 2023, 12:02 Агроном Викулов рассказал, когда лучше всего высаживать растения в грунт Агроном Викулов: растения сажают в открытый грунт не ранее первой декады мая Unsplash

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В Центральной России растения высаживают в открытый грунт или в теплицу не ранее первой декады мая. Об этом радиостанции Sputnik рассказал агроном Владимир Викулов. Причем он заметил, что томатам, перцам, огурцам и кабачкам требуется разное время для роста.

«Если это перцы или высокорослые томаты, то должно пройти не менее 50 дней, а лучше 60 дней с момента посева семян. В идеале рассаду томатов надо сажать в теплицу, когда растения уже зацветают», — сообщил специалист.

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Что же касается тыквы, патиссонов и кабачков, то проще посеять подготовленные, замоченные семена. Уже через месяц они дадут первый урожай.

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Агроном посоветовал держать рассаду в таком месте, где она будет получать много тепла и света. При этом он заметил, что не все растения любят расти в комнатном помещении. Например, капуста и лук предпочитают пониженные температуры.