Интересное 06 сентября 2023, 13:54 Агроном Викулов рассказал, что зелеными помидорами можно серьезно отравиться

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Ночи осенью становятся довольно холодными, и многие дачники собирают урожай зеленых помидоров, чтобы они не пропали. Но есть томаты недозревшими категорически запрещено. Об этом радиостанции Sputnik рассказал агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.

Он объяснил, что в зеленых помидорах содержится являющийся ядом алкалоид. И при высокой концентрации он опасен для здоровья. От одного съеденного томата для взрослого и здорового человека вряд ли будет значительный ущерб. Но уже пожилые и дети могут пострадать. В лучшем случае они отделаются расстройством.

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Если же зеленые томаты засаливать или мариновать, то тогда алкалоид в значительной мере разрушается. Но злоупотреблять такой закуской все равно не стоит.

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