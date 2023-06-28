Интересное 28 июня 2023, 17:55 Агроном Викулов посоветовал выбирать арбуз среднего размера с четкими полосами

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Вкусный и спелый арбуз будут отличать четкие полосы и средний размер. Об этом сообщил агроном, специалист по сельскому хозяйству, питомниковод Владимир Викулов в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, лучше всего отдать предпочтение ровному арбузу среднего размера с наиболее яркой окраской, он не должен быть слишком тяжелым. Кроме того, у созревших арбузов подсушенный хвостик, добавил агроном.

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Как сообщил RT, при постукивании по спелому арбузу звук должен быть очень звонким и ярким.