Интересное 19 августа 2023, 01:24 Агроном Викулов посоветовал регулярно поливать грядки, чтобы не пересушить урожай

Читать 360tv в

Погода, которая установилась во многих регионах России, является благоприятной для выращивания томатов, баклажанов, огурцов и перца. Об этом рассказал агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов, сообщил «ВЗГЛЯД».

В такую погоду за огородом важно регулярно ухаживать. Стоит поливать грядки, чтобы избежать пересыхания урожая. Агроном пояснил, что из-за недостатка влаги огурцы могут горчить, поэтому им необходим особый уход.

Реклама

«Особое внимание в такую погоду следует уделить таким растениям, как картофель и капуста, потому что для них это неблагоприятная погода. При высоких температурах, даже при достаточном увлажнении, корнеплоды перестают увеличиваться», — пояснил Викулов.